《災後調查日誌》第1季大結局收視率終於破10%！第2季將於7月公開，預告影片出現「新角色」

「新角色」看起來不好惹，莫非他是最終的「大魔王」？

由金來沅、孫浩俊與孔升妍等主演的SBS《災後調查日誌》，描述負責抓犯人的警察與負責救火的消防官，共同應對所遇到的各種狀況之現場日誌。為了拯救他人，第一線人員擁有伸張正義與熱血救災的團隊合作。無論是意外事件、火災或犯罪的危機瞬間，他們總是最先衝向現場。大結局已於30日播出，並刷新自身收視率來到10.3%。臺灣的觀眾們可以通過Disney+收看。

看完第1季的結尾，觀眾們應該都很好奇那場「火災」要如何撲滅吧？這把火要燒到7月才會有後續發展，《災後調查日誌》將以第2季回歸！官方公開預告影片，並出現「新角色」的身影。

曾出演《黑話律師》、《海岸村恰恰恰》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》等電視劇的吳義植，出現在預告影片裡。他一身黑色西裝，坐在墓地上，表情若有所思。有趣的是，他在《黑話律師》裡飾演組織的「二把手」，來到《災後調查日誌》終於變成大BOSS了嗎？（笑）另外，吳義植正在拍攝tvN‎《頭等緋聞》‎，與全道嬿和鄭敬淏等合作，預計於本月（1月）首播。

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