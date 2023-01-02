IU11年前為李鍾碩慶生唱生日歌，用這句話代替了「親愛的」，李鍾碩笑開花XD

隨著IU和李鐘碩戀情曝光，韓娛圈又誕生了一對頂流CP。

2022年的最後一天，IU和李鍾碩突曝戀情，男神女神的結合震驚整個韓娛圈，隨後兩人也火速大方認愛，沒給外界任何質疑、猜測的時間，坦坦蕩蕩的態度大受好評，他倆也收穫了大批的掌聲和祝福聲。 官方認愛之後的第二天凌晨，IU和李鐘碩又各自在自己的官方粉絲俱樂部裡再次告白，對待愛情謹慎認真的態度再次為他倆圈粉。



IU和李鐘碩曾在2012年時一起主持過《人氣歌謠》節目，私交一直不錯，戀情公開之後粉絲們又紛紛挖出兩人當年一起工作時的打鬧場景，尤其是IU為李鐘碩慶生的場景最為吸睛。 李鐘碩快要過生日了，IU拿著蛋糕，親自為他唱歌慶生，並用「比起愛情，目前還是很想和你變親近的階段，帥氣的鐘碩先生，祝你生日快樂」代替了「親愛的」這句歌詞，聽到IU唱歌的李鐘碩直接笑到合不嘴攏，非常喜歡這個生日禮物。



相關片段因為兩人的戀情公開再次被翻出，又引來無數網友、粉絲的圍觀，大家看完紛紛留言表示：「哇，現在可以用親愛的這個詞了」、「現在可是相愛的關係啊」、「那個時期都好青澀啊」、「祝福祝福」、「被IU 親自唱歌祝福，這是李鍾碩才有的待遇吧」等。

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