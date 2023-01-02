《灾后调查日志》第1季大结局收视率终於破10%！第2季将於7月公开，预告影片出现「新角色」

「新角色」看起来不好惹，莫非他是最终的「大魔王」？

由金来沅、孙浩俊与孔升妍等主演的SBS《灾后调查日志》，描述负责抓犯人的警察与负责救火的消防官，共同应对所遇到的各种状况之现场日志。为了拯救他人，第一线人员拥有伸张正义与热血救灾的团队合作。无论是意外事件、火灾或犯罪的危机瞬间，他们总是最先冲向现场。大结局已於30日播出，并刷新自身收视率来到10.3%。台湾的观众们可以通过Disney+收看。

看完第1季的结尾，观众们应该都很好奇那场「火灾」要如何扑灭吧？这把火要烧到7月才会有后续发展，《灾后调查日志》将以第2季回归！官方公开预告影片，并出现「新角色」的身影。

曾出演《黑话律师》、《海岸村恰恰恰》、《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》等电视剧的吴义植，出现在预告影片里。他一身黑色西装，坐在墓地上，表情若有所思。有趣的是，他在《黑话律师》里饰演组织的「二把手」，来到《灾后调查日志》终於变成大BOSS了吗？（笑）另外，吴义植正在拍摄tvN‎《头等绯闻》‎，与全道嬿和郑敬淏等合作，预计於本月（1月）首播。

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