今晚最緊張！2022 SBS演技大賞鹿死誰手？金南佶、李準基、徐玄振、南宮珉、金來沅之爭

「2022 SBS演技大賞」今晚登場，很有可能是三大賞裡最難讓人預料「大賞」是何人的典禮了，因為候選陣容太過堅強。

《讀取惡心的人們》（《解讀惡之心的人們》）金南佶詮釋韓國首位犯罪側寫師權日勇的故事，扮演「宋河英」面對罪犯從難以容忍到崩潰的情緒曲折，讓他入圍了百想藝術大賞最佳男主角，也在上半年拿下‎SBS社內頒發的特別賞‎。



創下12%收視佳績的《Again My Life》由李準基領銜主演，李準基飾演冤死之後人生獲得重來機會的檢察官「金熙宇」，懲戒惡人的熱血演出獲得一眾好評。



徐玄振於《為何是吳秀才》演出「吳秀才」，展現角色過往單純善良，又表演出遭逢巨變後追名逐利的女強人形象，帶給觀眾耳目一新。



南宮珉一向是演技及收視保證，雖然《千元律師》後半部劇情以及戲外劇組狀況被評荒腔走板，結局也有人認為虎頭蛇尾，不過南宮珉的表現仍不可否認，劇中與李清娥的深情對戲令人無法忘懷。



最後一位候選人便是《災後調查日誌》（消防局旁邊的警察局）金來沅，金來沅飾演瘋狗刑警「陳浩介」，與孫浩俊、孔升妍攜手辦案、處理事故現場，題材新穎、集集案件讓人看了欲罷不能，第二季還會在明年下半年推出。



不曉得「大賞」最後鹿死誰手，你們覺得是誰，或是特別支持誰呢？不過媒體‎《OSEN》‎已稱「無論是誰都認可」。

除了大賞之外，‎CP賞亦受到關注，包含《社內相親》兩對CP安孝燮♥金世正、金旻奎♥薛仁雅，還有《我們從今天開始》的三人組合成勳♥林秀香♥申東旭，以及《Cheer Up》韓智賢♥裴仁赫。



還有個特別表演受到矚目，由JYP（朴軫永）帶領新銳演員《Cheer Up》金賢鎮、《讀取惡心的人們》厲雲、《為何是吳秀才》李鎮赫與《Cheer Up》韓秀雅一同帶來祝賀舞台。



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