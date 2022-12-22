《2022 SBS演技大賞》公開「最佳情侶獎」候補！《社內相親》兩對都入圍，竟然還有三人CP！

《2022 SBS演技大賞》公開「最佳情侶獎」候補！《社內相親》兩對都入圍，竟然還有三人CP！

韓劇   2022年12月22日   星期四14:44   Yuan  

（封面圖源：SBS《我們從今天開始》）

《2022 SBS演技大賞》將在12月31日舉行，確定由申東燁、安孝燮、金世正擔任主持人。

近日也公開「最佳CP」候補賞，一起來看看入圍的四對吧！
（圖源：SBS《2022 SBS演技大賞》）

《社內相親》安孝燮＆金世正
首先第一對就是屋哩「始祖鳥」姜泰武和申夏莉啦！兩人有滿滿的火花，也讓「夏泰CP」受到許多觀眾的喜愛，在劇播完後還有超多售後，一起幫某食品拍攝廣告外，還在《2022 MMA》合體頒獎，接下來將一起主持《2022 SBS演技大賞》，不知道有沒有機會看到兩人領獎呢！
（圖源：《社內相親》）

《社內相親》金旻奎＆薛仁雅
接著就是《社內相親》的「副線CP」車成勳＆陳映書啦！金旻奎和薛仁雅因為選角和漫畫的環原度很高，在未播出前就讓不少觀眾表示期待！播出後，兩人的「成人版戀愛」也有不少經典畫面，像是熱議的「摘眼鏡之吻」。
（圖源：《社內相親》）

《我們從今天開始》林秀香＆成勛＆申東旭
竟然還有三人CP～不過當時不少人追完也好奇：「男一到底是誰？還是兩個都是男二？」
（圖源：SBS《我們從今天開始》）（圖源：SBS《我們從今天開始》）

《Cheer Up》韓智賢＆裴仁爀
校園青春劇《Cheer Up》的三角戀也是受到許多關注，劇情的走向，加上男二陳善浩（金賢鎮 飾）的直球又專情的人設，也在播出期間分成了兩派，不知道大家有沒有站對呢？
（圖源：SBS《Cheer Up》）

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