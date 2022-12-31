今晚最紧张！2022 SBS演技大赏鹿死谁手？金南佶、李准基、徐玄振、南宫珉、金来沅之争

「2022 SBS演技大赏」今晚登场，很有可能是三大赏里最难让人预料「大赏」是何人的典礼了，因为候选阵容太过坚强。

《读取恶心的人们》（《解读恶之心的人们》）金南佶诠释韩国首位犯罪侧写师权日勇的故事，扮演「宋河英」面对罪犯从难以容忍到崩溃的情绪曲折，让他入围了百想艺术大赏最佳男主角，也在上半年拿下‎SBS社内颁发的特别赏‎。



创下12%收视佳绩的《Again My Life》由李准基领衔主演，李准基饰演冤死之后人生获得重来机会的检察官「金熙宇」，惩戒恶人的热血演出获得一众好评。



徐玄振於《为何是吴秀才》演出「吴秀才」，展现角色过往单纯善良，又表演出遭逢巨变后追名逐利的女强人形象，带给观众耳目一新。



南宫珉一向是演技及收视保证，虽然《千元律师》后半部剧情以及戏外剧组状况被评荒腔走板，结局也有人认为虎头蛇尾，不过南宫珉的表现仍不可否认，剧中与李清娥的深情对戏令人无法忘怀。



最后一位候选人便是《灾后调查日志》（消防局旁边的警察局）金来沅，金来沅饰演疯狗刑警「陈浩介」，与孙浩俊、孔升妍携手办案、处理事故现场，题材新颖、集集案件让人看了欲罢不能，第二季还会在明年下半年推出。



不晓得「大赏」最后鹿死谁手，你们觉得是谁，或是特别支持谁呢？不过媒体‎《OSEN》‎已称「无论是谁都认可」。

除了大赏之外，‎CP赏亦受到关注，包含《社内相亲》两对CP安孝燮♥金世正、金旻奎♥薛仁雅，还有《我们从今天开始》的三人组合成勋♥林秀香♥申东旭，以及《Cheer Up》韩智贤♥裴仁赫。



还有个特别表演受到瞩目，由JYP（朴轸永）带领新锐演员《Cheer Up》金贤镇、《读取恶心的人们》厉云、《为何是吴秀才》李镇赫与《Cheer Up》韩秀雅一同带来祝贺舞台。



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