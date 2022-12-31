【2022 SBS演技大賞】紅毯照（即時更新中）

【2022 SBS演技大賞】紅毯照（即時更新中）

韓劇   2022年12月31日   星期六18:00   草莓  

（封面圖源：2022 SBS演技大賞 官網截圖）

競爭激烈的「2022 SBS演技大賞」就今晚！你期待誰得獎呢？典禮開始前先來欣賞紅毯照吧！

典禮主持人：安孝燮、金世正、申東燁
（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）

▼《災後調查日記》孔升妍、孫浩俊、姜基棟
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▼《Cheer Up》韓智賢、張圭悧、梁東根
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▼《Trolley：命運交叉點》柳賢慶
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▼《Again My Life》金栽經、李準基
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▼《社內相親》金旻奎、薛仁雅
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▼《我們從今天開始》洪智允
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▼《千元律師》李清娥、金智恩
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▼《為何是吳秀才》黃寅樺、徐玄振、池承炫
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▼盧正義
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▼《讀取惡心的人們》金南佶、陳善圭
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