【2022 SBS演技大賞】紅毯照（即時更新中）

競爭激烈的「2022 SBS演技大賞」就今晚！你期待誰得獎呢？典禮開始前先來欣賞紅毯照吧！

典禮主持人：安孝燮、金世正、申東燁



▼《災後調查日記》孔升妍、孫浩俊、姜基棟



▼《Cheer Up》韓智賢、張圭悧、梁東根



▼《Trolley：命運交叉點》柳賢慶



▼《Again My Life》金栽經、李準基



▼《社內相親》金旻奎、薛仁雅



▼《我們從今天開始》洪智允



▼《千元律師》李清娥、金智恩



▼《為何是吳秀才》黃寅樺、徐玄振、池承炫



▼盧正義



▼《讀取惡心的人們》金南佶、陳善圭



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