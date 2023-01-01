高颜值组合来了！禹棹奂、苞娜主演漫改剧《朝鲜律师》预告公开，两人好适合古装造型啊～！

MBC新剧《朝鲜律师》改编自同名网络漫画，讲述父母在审判中丧命而想要对此复仇，在这样的过程中经历各式事件而逐渐成长为一位真心为百姓服务的真正律师。

该剧讲述朝鲜时代的律师的故事，因此更加新颖。确定由禹棹奂、苞娜（金知妍）和车学沇（N）主演。



在《2022 MBC演技大赏》中也抢先公开预告。剧中，禹棹奂饰演「姜汉秀」，为了向杀害父母的人报仇而成为律师，这也是他退伍后的首部剧；苞娜饰演真心关心自己的国家和人民的公主「李妍珠」，隐藏身份与「外知部」姜汉秀合作解决各种案件；车学沇饰演朝鲜名门世家出身的判官「刘至善」，是个追求公正判断的人。



禹棹奂和苞娜还合体颁奖，真的是高颜值组合，让人期待他们在剧中会擦出什么火花呢！而《朝鲜律师》由《二十五，二十一》金胜浩副导演与《人生胜利组》李韩俊导演共同执导，《七日的王妃》的崔真英编剧执笔，预计在上半年播出。



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