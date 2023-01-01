李鍾碩❤️IU元旦PO長文回應戀情：「是妹妹也像姐姐」、「給我真心鼓勵的可靠可愛之人」

前天在頒獎禮告白、昨天正式承認，今天在各自的粉絲官咖裡親自分享愛情的喜悅，這進展甜到好像在拍偶像劇耶XD

IU今日上午在粉絲官咖PO長文祝大家新年快樂，也首次提到與李鍾碩的戀情：「看到新聞的人應該都知道了，我在戀愛。 一直擔心我是否安好的Uaena也許嚇了一跳，所以很小心謹慎，但... 是的，變成這樣了。」



「正在和一直是同僚的人互相依靠、帶著好的心意培養這份感情。 很感謝他長久以來為我應援、總是對我說『你很帥氣』、給我真心的鼓勵，是很可靠和可愛的人。」

「Uaena們一直很關注我，我想大家也感覺到了，最近我情緒平穩、正在度過很好的時間。 最近對於工作格外有信心和熱情，原因之一就是有一位總是在身邊給我稱讚的好朋友。」

「既然大家都知道了，我們會好好地低調交往、不讓大家擔心...！抱歉讓大家驚訝，對於即便如此仍最先給我祝賀和問候的Uaena非常抱歉也非常感謝。」



李鍾碩也在同一天通過粉絲官咖分享心情：「大家看到新聞也許很驚訝... 就是新聞裡那位朋友。 20代中期第一次遇到緣分、不止是懵懂的愛慕，但也因未能實現而遺憾。 很長時間都是作為朋友相處，直到現在才變成這樣。」

「她是在我努力生活時也一直佔據內心一角的朋友。對我而言是像姜丹伊的存在。 作為朋友分享方向和生活上的煩惱、給我依靠，雖然是妹妹但偶爾也像姐姐，像成熟的大人但也是我想守護的帥氣朋友。 現在讓我想成為更好的人。」 姜丹伊是李鍾碩主演電視劇《羅曼史是別冊附錄》的女主角，他表示這樣講的話粉絲比較容易理解他的感受。



李鐘碩去年12月30日在MBC演技大賞憑《黑話律師》獲得大賞，發表獲獎感言時提到一位在他最煩惱時給與積極想法的帥氣朋友，說已經喜歡和尊敬這位朋友很久，引起不少人猜測是向女友告白。



第二天D社就放出兩人先後到日本共度聖誕、已低調交往4個月的消息，李鐘碩也很快就通過所屬社承認戀情，引來眾多網友祝福！



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