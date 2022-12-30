YG藝人持續出走中！iKON & 姜棟元期滿不續約，BLACKPINK有望轉至Teddy公司

繼BIGBANG太陽和大聲出走後，YG娛樂旗下演員姜棟元和男團iKON也在今日宣佈合約期滿離開公司。

iKON與2015年9月在YG娛樂出道，最近7年合約期限已滿，決定不再續約。 目前正在物色新的所屬社，同時也不排除自立公司維持組合的方案。 隨後YG發聲明表示和iKON成員們討論很久後決定尊重各自的意見，就此結束合約。

iKON首次露面是在2013年YG與Mnet合作推出的偶像出道生存節目《WIN： Who is next？》，當時作為B組沒能勝出，在次年另一檔生存賽《MIX & MATCH》加入新成員成為完整體。 2019年隊長B.I退隊後以6人形式活動。



姜棟元也決定不再續約。 姜棟元2016年加盟YG後在2020和2021年兩度續約，期間拍攝了《偷天對決》《1987：黎明到來的那一天》《人狼》《屍速列車：感染半島》《嬰兒轉運站》等電影，十分活躍。 目前有兩部新片《附身》《意外》（翻拍自香港同名電影）等待上映。



關於BLACKPINK的去留，有報道稱她們會和太陽一樣會轉到Teddy在2016年設立的公司THE BLACK LABEL，有關合約的討論早在年初已經完成。 對此YG人士表示無法確認：「目前合約還沒結束，很難確定結束後會否簽約。」 按照行業標準7年合約計算，BLACKPINK和YG的合約將在明年到期，四位成員的去留成為關註焦點。



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