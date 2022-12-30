珉豪被問「是否考慮成為《我獨自生活》的固定成員？」鏡頭一轉...Key的表情太經典！

《2022 MBC演藝大賞》在29日晚上舉行，朴娜勑和SHINee珉豪一起作為嘉賓頒獎。

朴娜勑問了珉豪：「要不要考慮成為《我獨自生活》的固定成員呢？」珉豪表示：「我是覺得挺好的，但是對我們Key...」鏡頭馬上轉到很正經的Key，珉豪：「呀～你表情放鬆一點！」這也讓朴娜勑說：「兩位看著感情真好。」



之前在《我獨自生活》中，曾公開 SHINee Key＆珉豪的一天，兩人個性超級反差又超愛鬥嘴，播出後受到許多觀眾喜愛。之後，兩人還一起拍攝網綜《朋友，願望清單》，為了實現對方的願望，還因此「強制合宿」，當然又是一直吵架 XD



Key曾在《Radio Star》摯友特輯中提過如果和珉豪在外面相遇的話，絕對不會成為朋友，「我們是被合約綁起來的緣分，過了差不多10年才理解，原來還有這樣子的親辜啊！」雖然興趣和個性都不一樣，但也因為互相理解對方，才總是離不開彼此吧～期待之後可以在《我獨自生活》再看到他們啦！



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