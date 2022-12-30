YG艺人持续出走中！iKON & 姜栋元期满不续约，BLACKPINK有望转至Teddy公司

继BIGBANG太阳和大声出走后，YG娱乐旗下演员姜栋元和男团iKON也在今日宣布合约期满离开公司。

iKON与2015年9月在YG娱乐出道，最近7年合约期限已满，决定不再续约。 目前正在物色新的所属社，同时也不排除自立公司维持组合的方案。 随后YG发声明表示和iKON成员们讨论很久后决定尊重各自的意见，就此结束合约。

iKON首次露面是在2013年YG与Mnet合作推出的偶像出道生存节目《WIN： Who is next？》，当时作为B组没能胜出，在次年另一档生存赛《MIX & MATCH》加入新成员成为完整体。 2019年队长B.I退队后以6人形式活动。



姜栋元也决定不再续约。 姜栋元2016年加盟YG后在2020和2021年两度续约，期间拍摄了《偷天对决》《1987：黎明到来的那一天》《人狼》《尸速列车：感染半岛》《婴儿转运站》等电影，十分活跃。 目前有两部新片《附身》《意外》（翻拍自香港同名电影）等待上映。



关於BLACKPINK的去留，有报道称她们会和太阳一样会转到Teddy在2016年设立的公司THE BLACK LABEL，有关合约的讨论早在年初已经完成。 对此YG人士表示无法确认：「目前合约还没结束，很难确定结束后会否签约。」 按照行业标准7年合约计算，BLACKPINK和YG的合约将在明年到期，四位成员的去留成为关注焦点。



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