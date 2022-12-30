開春最強驚喜SHINee 珉豪台北見面會2023/1/1準時開賣!座位、票價全公開！

「SHINee WORLD」搶票倒數！被粉絲盛讚「顏值零死角」，韓流頂級男團SHINee「門面擔當」的珉豪，確定2023/1/29晚間於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」粉絲見面會！消息一出所有人都在期待搶票的那一天！

由於來台時正逢新春之際，珉豪也邀請全場粉絲一起歡度，感性的他表示：「正逢新年迎春，承襲長輩說法，這是個團圓的日子！希望當天我也能跟全場粉絲一起團圓，我們真的太久沒見面了！大家都還好嗎？」售票日訂為2023/1/1（日）PM1：30於全省IBON機台與網站系統啟售，票價分為A、B、C三種，A區「NT$5,000」、B區「NT$4,000」、C區「NT$3,000」與身障席「NT$2,500」，購票網址：https://ticket.ibon.com.tw/



選在過年迎新期間的大年初八舉行，珉豪希望能感受台灣年節氣氛外，也將帶來最精彩的演出內容，同時獻唱最新專輯作品，珉豪說：「最近也正忙於為自己『CHASE』新專輯做各地宣傳與粉絲見面會，幾乎都沒休息，但我卻一點都不覺得累，因為聽到粉絲對我作品的肯定，讓我覺得辛苦很值得，因此也希望能快快來台灣，我也非常想親自聽到你們的聲音啊！」





［2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI］

演出日期：2023/1/29（日） 晚上6：00（依現場實際情況而定）

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段1號

售票系統：Ibon售票系統

購票網址：https://ticket.ibon.com.tw/

啟售時間：2023/1/1（日）下午1：30

票 價：A區NT$5,000 / B區NT$4,000 / C區NT$3,000（對號入座） / 身障席NT$2,500

主辦單位：華藝娛樂股份有限公司（主辦保留異動之權利）

華藝娛樂FB：https://www.facebook.com/DA.tvEntertainment

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