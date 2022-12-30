就是今天！最強視覺組合《Island》金南佶＋車銀優＋李多熙＋盛駿親自選出的觀前看點公開！

TVING原創系列《Island》終於等到12月30日公開！《Island》改編自同名漫畫及網路漫畫原著，描述一群擁有特殊命運，必須與使世界滅亡的惡勢力對抗到底的人物們，所展開的一場奇幻旅程。在晚間即將首播的今天，主角們也選出了觀前看點搶先公開！

主要演員金南佶、車銀優、李多熙以及盛駿為了讓觀眾們在收看第一集劇情前，能夠感到更多趣味，於是公開觀前看點給大家。是人又不是人類，半人半妖的存在「般」由金南佶飾演，他表示《Island》是擁有幻想世界觀的大規模敘事，而最能代表他的三個單詞就是「半人半妖」「黑色西裝」與「金剛杵」，身上同時留著人類與妖怪的血液，般為了不失去人類的自我，而熬過數千年的歲月。而般為何只穿黑色西裝？這個問題留待大家來觀賞〜



李多熙飾演的則是「財閥家的獨生女」元美瑚，擔任高中老師，李多熙請大家務必多多關注元美瑚、般以及弓歎之間的關聯性，希望觀眾們抱著好奇心來觀賞這部作品。她所選出的關鍵詞就是「濟州島」，她也透露本劇有90％的劇情是在濟州島當地拍攝完成的，許多大家所不知道的濟州島傳說以及美景，請大家多多關注他們與惡對抗的艱難旅程。



飾演梵諦岡最年輕的驅魔師「約翰」的車銀優，則是一位平時個性純真但面對必須對抗的惡勢力時，將呈現出反轉堅強的一面，車銀優也將透過劇中許多動作場面展現前所未有的一面。而滿頭銀髮的盛駿所飾演的「弓歎」一角，則是一位極端單純的角色，也因為過於極端，將成為劇中影響力相當大的人物。盛駿更透露自己是為了「想跟金南佶合作」而認真考慮接演這部作品，12月30日《Island》即將公開。



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