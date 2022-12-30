就是今天！最强视觉组合《Island》金南佶＋车银优＋李多熙＋盛骏亲自选出的观前看点公开！

TVING原创系列《Island》终於等到12月30日公开！《Island》改编自同名漫画及网路漫画原著，描述一群拥有特殊命运，必须与使世界灭亡的恶势力对抗到底的人物们，所展开的一场奇幻旅程。在晚间即将首播的今天，主角们也选出了观前看点抢先公开！

主要演员金南佶、车银优、李多熙以及盛骏为了让观众们在收看第一集剧情前，能够感到更多趣味，於是公开观前看点给大家。是人又不是人类，半人半妖的存在「般」由金南佶饰演，他表示《Island》是拥有幻想世界观的大规模叙事，而最能代表他的三个单词就是「半人半妖」「黑色西装」与「金刚杵」，身上同时留著人类与妖怪的血液，般为了不失去人类的自我，而熬过数千年的岁月。而般为何只穿黑色西装？这个问题留待大家来观赏〜



李多熙饰演的则是「财阀家的独生女」元美瑚，担任高中老师，李多熙请大家务必多多关注元美瑚、般以及弓叹之间的关联性，希望观众们抱著好奇心来观赏这部作品。她所选出的关键词就是「济州岛」，她也透露本剧有90％的剧情是在济州岛当地拍摄完成的，许多大家所不知道的济州岛传说以及美景，请大家多多关注他们与恶对抗的艰难旅程。



饰演梵谛冈最年轻的驱魔师「约翰」的车银优，则是一位平时个性纯真但面对必须对抗的恶势力时，将呈现出反转坚强的一面，车银优也将透过剧中许多动作场面展现前所未有的一面。而满头银发的盛骏所饰演的「弓叹」一角，则是一位极端单纯的角色，也因为过於极端，将成为剧中影响力相当大的人物。盛骏更透露自己是为了「想跟金南佶合作」而认真考虑接演这部作品，12月30日《Island》即将公开。



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