人氣漫改劇《犬系戀人》正式開拍！主演車銀優、朴珪瑛、李玹雨造型曝光，這陣容太期待啦～！

漫改劇《犬系戀人》日前官宣由車銀優、朴珪瑛、李玹雨主演。

該劇講述因為家庭詛咒，女主角「韓海娜」一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。某次聚餐，海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事「陳書元」，當成暗戀對象「李寶謙」親上去。

《犬系戀人》在日前正式開拍，主演們也通過 SNS 公開劇中造型，讓人更加期待播出呢

車銀優飾演「陳書元」，因為小時候的事情而害怕狗狗，遇到韓海娜後將有不同的改變。這是他繼《我的ID是江南美人》、《女神降臨》和《Island》（將在12月30日播出）之後，第四部漫改劇，期待他再次展現不同的魅力呀！



朴珪瑛飾演「韓海娜」，如果親親就會變成狗狗，所以她以「不接吻」為條件交往，卻屢次被甩。以往她的角色都是黑髮居多，為了還原漫畫的角色，朴珪瑛也染了咖啡色頭髮，真的很適合這髮色呢～！

而李玹雨將飾演「李寶謙」，有著親切、可愛的笑容，性格意外強勢，經常說出大快人心的話，似乎隱藏著什麼秘密。李玹雨在2019年退伍之後，拍了電影《Dream》和《英雄》，也以《紙房子：韓國篇》回歸小螢幕。



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