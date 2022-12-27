[有片]《財閥家的小兒子》秘密資金消失一千億！眼尖觀眾發現宋仲基與申鉉彬嘴型說的都是「8千億」！

近來話題討論最強的電視劇《財閥家的小兒子》剛播畢，被眼尖的觀眾們發現在最終回第16集當中，讓宋仲基所飾演的尹炫優險些送命的順洋集團海外秘密資金，劇中的金額都是7000億韓元，但仔細看宋仲基與申鉉彬兩人嘴形說的卻都是8000億！

最終回的劇情中，尹炫優（宋仲基飾）在海外撿回一命，卻被誣賴私吞了秘密資金7000億韓元，他找上檢察官徐旻瑛（申鉉彬飾）提供所有帳簿等交易資料，而兩人在提到這筆金額時，雖然字幕與配音都是7000億元，並在本集當中出現了好幾次這個數字，但兩人在多次的畫面中，非常明顯的嘴型所敘述的金額應該是8000億元，消失的1000億到哪去了呢？



包含在第9分鐘宋仲基在機場險些遭到緊急逮捕，以及第18分鐘申鉉彬與事務組長討論這資金怎麼可能進入尹炫優口袋裡，第19分鐘與第43分鐘左右宋仲基在與申鉉彬說明有人需要這筆7000億的資金，側面看完正面看，這幾個段落的畫面都能看出他們嘴型所說的並非劇情所提到的7000億。



由於《財閥家的小兒子》採用事前製作的方式，也就是早在今年7月就已經拍攝完畢了，可能後續因為某些原因而修改了劇本原本提到的金額，卻沒有讓演員重新拍攝這些關鍵的畫面，僅有紙本資料部分有修改為7000億韓元，演員們嘴型都明顯的看出是8000億韓元，讓觀眾們感覺美中不足留有遺憾。



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