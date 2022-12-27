「5秒內沒捅我，就換我捅你！」崔岷植《地下菁英》出場氣勢就超強　李奎炯靠一幕逼哭網友

Disney+獨家熱播的人氣韓劇《地下菁英》被稱作為致敬《教父》的經典之作！由性感神秘的「具先生」孫錫久，搭擋「國寶級影帝」崔岷植主演，目前在IMDB獲得8.6的高分推薦。本劇描述窮困潦倒的車武湜從賣報紙的小男孩一路成為最強賭王的故事。首3集播出後，除了讚嘆崔岷植的出神入化的演技外，飾演車武湜青少年時期的李奎炯也功不可沒！剛剛追完”財閥家的小兒子”的你，怎麼能錯過這個賭王家的發家史呢？！



崔岷植封神橋段



飾演車武湜的崔岷植，在第三集中跟陷害自己的好友對質，因為朋友說了一句「你是在氣我沒借錢給你嗎？」讓車武湜啞然失笑，這時他才知道，原來自己真的被當作笑話看。這時憤怒的情緒讓他直接撕破臉，更拿刀嗆「如果你沒在5秒內捅到我，就換我捅你！」或許崔岷植萬萬沒想到，自己最好的麻吉卻把自己當傻瓜。在離開之前哽咽說出「你不再是我朋友了」便轉身離開，最終在夜色下抽完這段友情的最後一根菸。層層堆疊的飽滿情緒，最終在縷縷白煙中消失殆盡，也讓人見識到崔岷植的國寶級演技，這個影帝封號絕非浪得虛名。

車武湜討厭又可愛的演技



在第二集中，車武湜在菲律賓遇見了經營賭場事業的閔石駿，閔社長把賭場經營得有聲有色，華麗又奢華的模樣（不愧是砸下重金的高規格製作阿XD），更讓影迷見證到經費燃燒的震撼感。而車武湜一次偶然的發現閔社長被找麻煩，即刻出手相救，正當麻煩人士問車武湜「你是誰」時，車武湜先要了一根菸來抽，沒想到又無厘頭吐出「我改天再告訴你」便趕快落跑。令人莞爾一笑的台詞與演技，展現出車武湜也有搞怪的一面。



少年時期車武湜找上「他」



少年時期的車武湜，姜允成導演找上以內斂演技深受影迷喜愛的李奎炯主演。從年輕時期就展現出商業頭腦跟天生資質的車武湜，讓他的高中老師（陳善圭飾演）印象深刻。老師看著青少年時期的車武湜，如同伯樂視千里馬，跟著老師的視角，可以看出對車武湜的期待。有一天老師藉機告訴武湜「好好念書，懷抱更大的夢想，你有足夠資質知道嗎？」在徒步走回家的路上，武湜心情相當激動，這時畫面慢慢拉近，李奎炯眼帶淚光的回頭面向鏡頭一幕，雖然沒有台詞，卻好像已經把千言萬語都說完了，這強大的演技也順利助攻劇情推動！

孫錫久出場時機？



喜歡孫錫久的粉絲準備好了嗎！孫錫久飾演的角色是派遣到菲律賓追查車武湜的韓國警察吳承勳，雖然從前三集還沒看見我們的孫歐巴出場，劇情主線也尚未發生需要動用到韓國警察出動的事件，不過！故事已經準備進入中段，預計孫錫久及將在第四或第五集中出現啦！前三集我們可以看到姜允成導演對車武湜的生長背景細膩的交代，影迷猜測可能下一集尾聲孫錫久就會出場，各位孫太太們可以再多多期待啦！看看之後，孫錫久的出現將會為崔岷植的人生帶來什麼樣的變化！國寶級老戲骨對上實力派中生代，真的是期待值爆棚！

有不少影迷發現姜允成導演在《地下菁英》的拍攝想法上與《犯罪都市》有些許不同，《地下菁英》多了更多親情與友情的情感描繪，也多了一些逗趣又暖心的支線，像是與高中導師的互動。接下來劇情將開始進入車武湜人生的最大轉捩點，他是否可以繼續堅守自己的底線，還是會徹底黑化呢？一定要鎖定《地下菁英》！

Disney+ 獨家熱播《地下菁英》，每周三下午4:00 上架新集數

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