Super Junior 17年已續約3次！始源願砸錢助團體延續，利特：「我們到天堂也當SuJu吧！」

韓流帝王Super Junior走過了17個年頭，近日來到《認識的哥哥》小小慶祝了17週年，節目組用心的剪輯了一小段回憶錄，成員們之間的談話也相當感動人。

17年來共續約了3次，Super Junior也不諱言曾有成員想要從SM娛樂出走。誰也沒想到，和SM創辦人李秀滿相當親近的希澈竟然曾想出走，他說：「跟SM在一起久了，想出去看看。」並提到始源卻相反，很闊氣的說：「我覺得成立間公司也不錯。」



利特接著說，成員們在續約期聊聊，想著要如何簽約、怎麼留下來的時候，始源曾經瀟灑的對他說：「哥，我弄個500億（韓元）。」當有人不可思議的反問始源：「給SJ燒500億嗎？」始源卻能淡定的回答：「想投資我們的CEO很多。」問始源錢從哪來，銀赫幫他回答了：從存錢筒拿出來，意指始源本身就有足夠財力啊！



雖然沒有真的另立公司，但Super Junior還是手牽著手走到了現在。問到彼此會不會好奇誰先結婚，利特與神童接連回答「誰會先離婚恢單」、「誰會先去『那個世界』」都會說，就這麼聊到了死亡話題。

利特最後說了暖心的話：「17週年的時候我跟成員們說了，『我們SuJu做到死吧，到天堂也當SuJu吧！』」一句話不得不讓粉絲湧起一股暖流甚至有想落淚的衝動啊！



節目後半部OX默契問答環節，利特答對了所有成員們的YouTube頻道訂閱人數，還能說出成員們最近的頻道動態，讓粉絲感到無比溫暖，覺得利特完全就是Super Junior隊長兼家長的存在啊！



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《認識的哥哥》本週六還有一集Super Junior！也別忘了18日將播出的紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》！



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