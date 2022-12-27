[有片]《财阀家的小儿子》秘密资金消失一千亿！眼尖观众发现宋仲基与申铉彬嘴型说的都是「8千亿」！

近来话题讨论最强的电视剧《财阀家的小儿子》刚播毕，被眼尖的观众们发现在最终回第16集当中，让宋仲基所饰演的尹炫优险些送命的顺洋集团海外秘密资金，剧中的金额都是7000亿韩元，但仔细看宋仲基与申铉彬两人嘴形说的却都是8000亿！

最终回的剧情中，尹炫优（宋仲基饰）在海外捡回一命，却被诬赖私吞了秘密资金7000亿韩元，他找上检察官徐旻瑛（申铉彬饰）提供所有帐簿等交易资料，而两人在提到这笔金额时，虽然字幕与配音都是7000亿元，并在本集当中出现了好几次这个数字，但两人在多次的画面中，非常明显的嘴型所叙述的金额应该是8000亿元，消失的1000亿到哪去了呢？



包含在第9分钟宋仲基在机场险些遭到紧急逮捕，以及第18分钟申铉彬与事务组长讨论这资金怎么可能进入尹炫优口袋里，第19分钟与第43分钟左右宋仲基在与申铉彬说明有人需要这笔7000亿的资金，侧面看完正面看，这几个段落的画面都能看出他们嘴型所说的并非剧情所提到的7000亿。



由於《财阀家的小儿子》采用事前制作的方式，也就是早在今年7月就已经拍摄完毕了，可能后续因为某些原因而修改了剧本原本提到的金额，却没有让演员重新拍摄这些关键的画面，仅有纸本资料部分有修改为7000亿韩元，演员们嘴型都明显的看出是8000亿韩元，让观众们感觉美中不足留有遗憾。



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