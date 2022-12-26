金荷娜、Rain有望合作动作爱情剧《She》，共谱女强人与保镳的爱情故事

各位看好这组合吗～

根据《New1》报导，金荷娜与Rain（郑智薰）都在考虑是否接演Disney+新剧《She》（쉬，暂名）。

《She》最早是以「红毯」为主题企划的作品，叙述自认因结婚而完美的女人，透过新的爱情变得更加完整，是部动作爱情剧，由《最佳爱情》、《花游记》朴洪均导演执导，《只想爱》、《三姐妹》崔允贞编剧执笔。

金荷娜收到女主角「吴完洙」的演出提案，是基金会筹措人（fund-raiser），是一个被保镳徐道允拯救之后开始动摇的人物。金荷娜过去演过不少脍炙人口的浪漫爱情作品如《绅士的品格》、《通往机场的路》，有望继今年4月的《Kill Heel》（决战购物台KILL HEEL）后回归。



Rain即收到男主角「徐道允」演出邀约，是个为报仇而守护吴完洙的保镳，警察大学出身且担任过总统随扈，拥有相当高强的武打实力与射击能力。Rain以往在《Sketch》、《Welcome 2 Life》都展现过动作戏实力，今年演出《Ghost Doctor》演技大获好评，看来很有机会以《She》帅气回归。



《She》将由曾制作过《太阳的后裔》、《汉摩拉比法典》的NEW内容制作事业子公司Studio&New，以及制作过《Iris》系列、《便利店新星》的泰元娱乐合作推出，Disney+独家上架。

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