公主的床有多貴？IU公開臥室，床具引爆焦點，據說價值上億！

K-POP歌壇第一女SOLO——IU，在生活上都充滿了「Young and Rich」的味道。

IU通過YouTube公開了個人生活vlog，坐在自己臥室的地板上和粉絲們聊天。IU自爆光是調整攝影機、照明設備都就花費了1個小時，終於做好準備工作的IU直接坐在地上和粉絲們打招呼。 IU介紹攝影背景是自己的臥室，是她最喜歡的地方，因為粉絲想看她的room tour，這才有了此次vlog的錄製。



IU向粉絲們展示了臥室裡的裝潢以及玩偶、花瓶、吉他等，而最吸引人目光的則是畫面右側的床，兩層高高的墊子疊加在一起，看上去就很舒服。 有眼尖的粉絲這張床是瑞典高級床具「Hastens」（海絲騰），據說不使用任何化學材料，全都採用環保材料，1952年就獲得了瑞典王室的官方認證，質保長達25年，一年生產不了幾張，價格從2000萬到1.6億（韓幣）不止，而IU這張床估價1個億 。



這個價格另網友們震驚，紛紛表示：「很想知道價值上億的床睡上去是什麼感覺」、「果然是Young and Rich」、「聽說她有失眠症，希望可以睡得舒服」、「IU這個等級買這個價格都算節約的了」等。



除了IU之外，網友們還發現BLACKPINK成員Jennie也買了同款床，今年1月她曬出的IG照裡就能看到，當時也引爆了不小的話題。



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