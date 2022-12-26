《認哥》美談結束，Super Junior《熊孩子》回歸互相傷害日常！厲旭毒舌評價神童身材飆最高收視

24日播出的《認識的哥哥》，Super Junior一改吵架話題改講溫馨美談（雖然後續又開始大爆料）令觀眾印象深刻，而25日的《我家的熊孩子》，Super Junior直接回歸互相傷害日常啦！絲毫不替對方留情面。

*前情提要：‎《認識的哥哥》SJ始源美談連發～東海曾收名酒祭祀亡父，銀赫收一箱鮑魚給母親‎

事情就從開始吃飯說起，利特吃著吃著關心神童是不是要減肥，神童便趁機問成員們他到底是要減肥還是胖一點好。不少人都希望神童胖一點好，神童就爆料圭賢和東海曾經說過自己「減肥就不好玩了」。



正當東海解釋：「哥減肥的話恐怕會失去角色了──」厲旭突然插話：「但有骨架在那裡，反正也減不了太多。」大家都愣住了，看見神童怒瞪厲旭後全場大笑。神童停頓了幾秒反擊：「不想想你的顴骨，還說我的骨架？」從厲旭毒舌到全場大笑，這一幕創下了當集每分鐘最高收視率15.9%！



Super Junior還互相指出誰是最沒知識的成員、最醜的成員、絕對不會介紹給妹妹的成員。豈知，神童講到自己動了眼瞼下垂手術時，醫師曾鼓勵自己「剩下的70年要活得帥氣」，厲旭又突然暴擊一句：「但是哥，不帥啊！」瞬間又變神童獨自生氣，其他人哄堂大笑的場景……一些成員還擔心厲旭的安危要他快跑。



▼Super Junior聊整型片段



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