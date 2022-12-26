李光洙也来到刘在锡YouTube节目乱聊！穿著毛茸茸像路人的狗，还乱聊捡地上糖果来吃XD

Antenna上个月替「大神」刘在锡打造了专属YouTube节目《藉口罢了》，让刘在锡放松的和来宾大聊特聊。首集请到的就是十多年至亲池锡辰，而最新两集除了有池锡辰含有李光洙。

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延续首集的风格，刘在锡、池锡辰、李光洙在公园随意的就地野餐、天南地北乱聊。在聊天之余出现了不少插曲，例如刘在锡突然「笑不成声」指著路人的狗说：「有人带著他们的狗狗出来……你好像是我们带出来的……」池锡辰也接著形容李光洙就像英国狗，刘在锡说阿富汗猎犬。



三个人坐在草皮中央越坐越尴尬，决定换到长椅上坐，但更尴尬的是，长椅被扶手隔成两个位置，池锡辰一度要李光洙坐在中间，刘在锡甚至还让李光洙坐在腿上。



最荒谬的是，李光洙突然吃起一颗巧克力，刘在锡就问他糖果哪里来，李光洙竟问制作组：「这不是我们的吗？」原来，巧克力是李光洙在移动位置时随手捡来的，李光洙还发现巧克力有被踩过的痕迹，刘在锡安慰他「有包装没关系」，还要他坦荡荡的吃、发到SNS上XDD。



捡地上糖果没关系，何况是包装完整的呢？接下来刘在锡的举动可能会让更多人跌破眼镜了，因为他随手捡了地上的野草想拿来当牙签剔牙！李光洙都黑人问号了，池锡辰还说：「可能是毒草！」更伸手想帮刘在锡剔牙。



网友看了李光洙捡地上巧克力，都忍不住说「综艺之神降临啊！」也有人说三个人就算什么正经的事都没做也很好笑、制作组能把那么多吵闹内容一一key上字幕太厉害了。

▼李光洙&池锡辰作客《藉口罢了》完整影片（第一支影片21:01刘在锡看到别人的狗像在看李光洙；27:25李光洙吃巧克力；32:54刘在锡捡杂草当牙签）





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