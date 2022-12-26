李星民從《未生》吳科長升級為《財閥家的小兒子》陳會長！終映感想「盼再與宋仲基合作」！

《財閥家的小兒子》昨日圓滿播出最終回，不過除了宋仲基為劇中主角外，飾演爺爺陳養喆會長的李星民也展現超強演技，讓許多觀眾們難忘他的出色表現。他也傳達終映感想，希望能再度與宋仲基合作。

在《財閥家的小兒子》中飾演順洋集團創辦人陳養喆一角的李星民，從一登場就展現不可一世的氣場，走路與腔調等一些小動作也令觀眾們相當讚賞，似乎完美模仿了韓國國內某集團會長的身影，為這部戲注入了更多看點。有時在劇中與宋仲基亦敵亦友（孫）的樣子，想要大罵他的狂妄，又覺得他是一個最像自己的孫子，李星民的演技為這樣的爺爺寫下了完美一頁。



雖然是順洋的主人，後期卻因病出現神智不清的狀態，還畏懼到縮到牆角，從一眼看穿詭計的犀利眼神，到後期電梯中失禁的無助，以及影像遺囑中，似乎什麼都沒發生一般開心笑著說「導俊就是我最愛的孫子」，每一個名場面都讓觀眾們大呼「他不是李星民，他就是陳養喆！」「韓國演技最強的演員〜」「好幾次都讓人看到起雞皮疙瘩！」等等的高度評價。



李星民的終演感想中表示，其實《財閥家的小兒子》拍攝超過一年多的時間，過程也歷經了一些不順利，但幸好結果是美麗的。對於電視劇受到高度關注以及話題討論，更創下了高收視率，李星民表示因為這部作品花了大家很大的心力，若沒能受到觀眾們的喜愛可能會很遺憾，幸好現在是這樣的結果，也非常感謝大家支持。



而陳養喆這個角色獲得很多觀眾們的喜愛，李星民也說很有實感，因為他接到了很多電話與簡訊的聯繫，他笑說以前演出《未生》時大家叫他吳科長，現在大家都叫他會長了！李星民也不忘感謝全數工作團隊與作家導演等等的付出，更稱讚劇中所有一起演出的演員們，大家都將自己的角色表演的很突出。他更特別向主演宋仲基致謝，與宋仲基的合作讓他感到幸福，也期盼兩人會在其他作品中再度相遇。



最後李星民不忘感謝觀眾們的熱情與關愛，讓他在《財閥家的小兒子》的播出期間度過了相當夢幻的時刻，也會利用這樣的正能量，盡力完成他的下一個工作，再度成為大家喜愛的演員。也感謝所有觀眾們送給他這一份2022年的大禮，也祝福大家新年快樂。



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