李星民从《未生》吴科长升级为《财阀家的小儿子》陈会长！终映感想「盼再与宋仲基合作」！

《财阀家的小儿子》昨日圆满播出最终回，不过除了宋仲基为剧中主角外，饰演爷爷陈养喆会长的李星民也展现超强演技，让许多观众们难忘他的出色表现。他也传达终映感想，希望能再度与宋仲基合作。

在《财阀家的小儿子》中饰演顺洋集团创办人陈养喆一角的李星民，从一登场就展现不可一世的气场，走路与腔调等一些小动作也令观众们相当赞赏，似乎完美模仿了韩国国内某集团会长的身影，为这部戏注入了更多看点。有时在剧中与宋仲基亦敌亦友（孙）的样子，想要大骂他的狂妄，又觉得他是一个最像自己的孙子，李星民的演技为这样的爷爷写下了完美一页。



虽然是顺洋的主人，后期却因病出现神智不清的状态，还畏惧到缩到墙角，从一眼看穿诡计的犀利眼神，到后期电梯中失禁的无助，以及影像遗嘱中，似乎什么都没发生一般开心笑著说「导俊就是我最爱的孙子」，每一个名场面都让观众们大呼「他不是李星民，他就是陈养喆！」「韩国演技最强的演员〜」「好几次都让人看到起鸡皮疙瘩！」等等的高度评价。



李星民的终演感想中表示，其实《财阀家的小儿子》拍摄超过一年多的时间，过程也历经了一些不顺利，但幸好结果是美丽的。对於电视剧受到高度关注以及话题讨论，更创下了高收视率，李星民表示因为这部作品花了大家很大的心力，若没能受到观众们的喜爱可能会很遗憾，幸好现在是这样的结果，也非常感谢大家支持。



而陈养喆这个角色获得很多观众们的喜爱，李星民也说很有实感，因为他接到了很多电话与简讯的联系，他笑说以前演出《未生》时大家叫他吴科长，现在大家都叫他会长了！李星民也不忘感谢全数工作团队与作家导演等等的付出，更称赞剧中所有一起演出的演员们，大家都将自己的角色表演的很突出。他更特别向主演宋仲基致谢，与宋仲基的合作让他感到幸福，也期盼两人会在其他作品中再度相遇。



最后李星民不忘感谢观众们的热情与关爱，让他在《财阀家的小儿子》的播出期间度过了相当梦幻的时刻，也会利用这样的正能量，尽力完成他的下一个工作，再度成为大家喜爱的演员。也感谢所有观众们送给他这一份2022年的大礼，也祝福大家新年快乐。



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