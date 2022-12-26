YG宣布：BIGBANG太陽離開YG、加入The Black Label：將持續參與BIGBANG活動

這份聲明讓人更困惑呀！

先前BIGBANG成員太陽清空個人IG，不只貼文全數消失，連頭貼也換成全黑照，讓粉絲擔心不已、紛紛詢問「發生什麼事？」引起不少猜測，一反平常的行為，讓大家懷疑是否和老婆閔孝琳的婚姻出了狀況、閔孝琳的社群短時間也湧入許多詢問留言，不過閔孝琳看起來生活照常、也會po出門玩樂的近況，讓外界認為應該不是家庭問題。



在今日YG突宣布消息，表示：「BIGBANG成員太陽離開YG、將加入The Black Label公司，未來將持續參與團體BIGBANG活動」突然釋出的重磅消息，在網路上引起熱議、甚至登上熱搜。



消息釋出後許多網民感到疑惑，據悉The Black Label本質仍是屬於YG廠牌、且公司就在YG隔壁，紛紛好奇「為何說是退出YG？」、「其實沒有差別吧！」不知道YG的用意為何？不過經歷過漫長空白期的太陽、如今終於傳來新消息，讓粉絲也開始期待未來活動、希望可以更常見到太陽！



先前有傳太陽將和BTS成員Jimin合作推出作品、屆時兩人將帶來什麼樣的驚喜，還請拭目以待！



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