YG宣布：BIGBANG太阳离开YG、加入The Black Label：将持续参与BIGBANG活动

这份声明让人更困惑呀！

先前BIGBANG成员太阳清空个人IG，不只贴文全数消失，连头贴也换成全黑照，让粉丝担心不已、纷纷询问「发生什么事？」引起不少猜测，一反平常的行为，让大家怀疑是否和老婆闵孝琳的婚姻出了状况、闵孝琳的社群短时间也涌入许多询问留言，不过闵孝琳看起来生活照常、也会po出门玩乐的近况，让外界认为应该不是家庭问题。



在今日YG突宣布消息，表示：「BIGBANG成员太阳离开YG、将加入The Black Label公司，未来将持续参与团体BIGBANG活动」突然释出的重磅消息，在网路上引起热议、甚至登上热搜。



消息释出后许多网民感到疑惑，据悉The Black Label本质仍是属於YG厂牌、且公司就在YG隔壁，纷纷好奇「为何说是退出YG？」、「其实没有差别吧！」不知道YG的用意为何？不过经历过漫长空白期的太阳、如今终於传来新消息，让粉丝也开始期待未来活动、希望可以更常见到太阳！



先前有传太阳将和BTS成员Jimin合作推出作品、届时两人将带来什么样的惊喜，还请拭目以待！



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