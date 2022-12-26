《认哥》美谈结束，Super Junior《熊孩子》回归互相伤害日常！厉旭毒舌评价神童身材飙最高收视

24日播出的《认识的哥哥》，Super Junior一改吵架话题改讲温馨美谈（虽然后续又开始大爆料）令观众印象深刻，而25日的《我家的熊孩子》，Super Junior直接回归互相伤害日常啦！丝毫不替对方留情面。

*前情提要：‎《认识的哥哥》SJ始源美谈连发～东海曾收名酒祭祀亡父，银赫收一箱鲍鱼给母亲‎

事情就从开始吃饭说起，利特吃著吃著关心神童是不是要减肥，神童便趁机问成员们他到底是要减肥还是胖一点好。不少人都希望神童胖一点好，神童就爆料圭贤和东海曾经说过自己「减肥就不好玩了」。



正当东海解释：「哥减肥的话恐怕会失去角色了――」厉旭突然插话：「但有骨架在那里，反正也减不了太多。」大家都愣住了，看见神童怒瞪厉旭后全场大笑。神童停顿了几秒反击：「不想想你的颧骨，还说我的骨架？」从厉旭毒舌到全场大笑，这一幕创下了当集每分钟最高收视率15.9%！



Super Junior还互相指出谁是最没知识的成员、最丑的成员、绝对不会介绍给妹妹的成员。岂知，神童讲到自己动了眼睑下垂手术时，医师曾鼓励自己「剩下的70年要活得帅气」，厉旭又突然暴击一句：「但是哥，不帅啊！」瞬间又变神童独自生气，其他人哄堂大笑的场景……一些成员还担心厉旭的安危要他快跑。



▼Super Junior聊整型片段



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