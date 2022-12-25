《認識的哥哥》SJ始源美談連發～東海曾收名酒祭祀亡父，銀赫收一箱鮑魚給母親

《認識的哥哥》昨晚（25日）播出的第363集，以吵架(?)聞名的Super Junior決定改以美談出擊，其中關於始源的故事就有好幾則。

東海某年他要老家木浦祭祀亡父，始源想陪同但因為路程要4、5個小時而作罷，不過他拿了一瓶高級名酒「百齡壇30年威士忌700ml」給東海、讓東海敬父親。



東海說自己不太懂酒，很單純的就把那名酒全部灑在墓地，他自己講著講著也笑出來……「30年產的啊！早知道就該喝的！」希澈等人都覺得不可思議，竟然把名貴的酒全部倒了！圭賢也說：「（伯父）應該醉了吧！醉了！」



「爸爸這是始源敬你的，爸爸這是始源敬你的，爸爸這是始源敬你的……」東海還搞笑的模仿自己當下的情景，因為得用酒杯敬酒，所以一杯一杯的灑，灑了好幾十次。全場看了哄堂大笑，但不否認故事相當暖心。

後續神童說自己收過始源送的名牌鞋，李常敏收了限量音響，而銀赫也收了一盒鮑魚。銀赫描述自己在今年比較艱辛的時刻（應指父親去世），收到始源一通安慰的電話並送來一箱鮑魚。

有趣的是，那些鮑魚竟然是活著的！銀赫說自己為了收拾花了一個多小時，明明鮑魚是要來慰勞家人的，反倒把他弄得筋疲力盡，開玩笑要始源下次連廚師都送來。始源解釋自己到地方拍戲，看到了特產便想起阿姨（銀赫媽媽）。



有沒有發現東海和銀赫的故事有異曲同工之妙？始源不在乎價錢就是要給東海和銀赫的家人最好的，結果讓東海和銀赫多忙了一陣子，一個是反覆倒酒一個是和一群鮑魚鬥爭XDD，不過也讓溫馨、微微感傷的故事多了些笑料。



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