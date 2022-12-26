《財閥家的小兒子》最讓人羨慕的角色不是擁有金手指的宋仲基，而是這位「不起眼」的人物！

想必大家剛追完《財閥家的小兒子》吧。

破20%的收視率，超高的話題性，都有我們觀眾的一份力（笑）。 宋仲基扮演的男主角雖然在身為尹炫優時缺了那麼點尊嚴，卻在魂穿成順洋集團小孫子陳導俊之後開啟了預知能力+巨額財富的雙重金手指buff，體驗了完全不同的人生。 不少追劇的小夥伴表示希望能感受一下宋仲基的角色，享受一下頂級財閥的榮耀。



而比起令人羨慕的陳導俊一角，據說有更多的觀眾偏愛這個角色，他就是陳導俊的親大哥陳亨俊（姜基棟 飾），這又是為什麼呢？ 作為全劇的搞笑擔當，陳亨俊是唯一一個對順洋集團的繼承權毫不關心的人，在叔伯、兄嫂、弟弟等一大波人為了能夠順利當上繼承人而鬥智鬥勇時，wuli亨俊是真的作為財閥家的少爺自由自由地享受著生活，想跳舞就跳，想唱歌就唱，想和弟弟鬥嘴、吵鬧兩句，弟弟也貼心地「寵」著大哥，連父母都對他很包容。 身為除了歌舞之外，對其他事情不關心也不精通的財閥三代，這樣的他反倒大大降低了其他人對他的敵對心，絲毫不會引起他人的注意，比起聰明的弟弟導俊，被害死的可能性直接降到了0%。



雖然亨俊沒有商業頭腦，但身為順洋家的一員，哪怕只是被分到那麼一點點遺產也足夠他享樂人生了，他從爺爺陳養喆（李星民 飾）那裡繼承到了位於板橋的2.5萬坪土地。 比起價值萬億的股票，這點土地似乎很不值錢。 但因該戲很貼合現實，板橋後期會新建各大產業大樓，作為土地主人的亨俊自然也跟著身價暴增。

自由慣了的亨俊從不介意其他家人的目光，即使是家族全體聚餐，他也敢穿著另類服裝亮相。 更別提他還有經常驚呆弟弟導俊的第六感，從電影獲得奧斯卡獎（《寄生上流》），到韓國歌手登頂BILLBOARD榜單（防彈少年團），再到進軍足球世界盃4強，留下了讓人懷疑他是不是也是穿越人的預言。



當然wuli亨俊也不是只懂玩樂、享受的廢柴富三代，第11集裡有一個鏡頭暗示了他是「MEGAHIT娛樂公司」代表的場景，喜歡唱歌跳舞的他也找到了適合自己個性的創業之路。



有錢又有閒，陳亨俊放在古代這就是位尊貴的閒散王爺啊！！

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