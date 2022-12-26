[分集剧情]《财阀家的小儿子》最终回实时收视率爆冲51%！编剧大改原著结局引两极评价（EP16）

韩网有人说这剧是「财阀家的比特币」，大家对这样的结局怎么看呢？

JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 昨晚更新了最后一集，还没播毕就在韩网引起热烈讨论，Twitter韩国趋势前三名也全部被相关词条占据。



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第16集大结局关键内容！



再次回归

陈导俊在车祸现场丧命，醒来后发现又变回尹炫优，原来是被旻渶作为陈荣基非法继承案的证人救下。 尹炫优在当地医院昏迷了一周，同时也作为陈导俊生活了17年。 炫优被扣上挪用公款的帽子，刚好被指派调查此案的是旻渶，炫优拿出顺洋Micro积累秘密资金的证据，成功为自己洗脱嫌疑。



杀害导俊和炫优的真凶

炫优认为谋害自己的人是需要这笔秘密资金的人，旻渶调查后发现，炫优遇害当天是牟贤珉的娘家表亲用几乎相同数额巨款买下顺洋物产股份。 陈华荣夫妇希望以非法继承嫌疑打击陈星俊，旻渶则藉机要求召开听证会。

炫优公开了导俊遇害时的通话录音，真凶终於被公开：当时还是外派员工的炫优按照金室长指示将车停在路边，后方驶来的另一辆卡车高速撞击导俊的车，炫优的惊慌失措、金室长和陈荣基教唆杀人的谈话内容都被录得清清楚楚。 随著这桩陈年旧案公之於众，陈家人的公众形象一落千丈，被迫全部卸下经营权、由专业经营者接手管理公司。



「顺洋家的阴间使者」

徐旻渶获得这一外号是因为导俊。 她当年调查导俊之死时遭到顺洋家阻挠，所以二十年来一直和顺洋家作对，穿黑衣其实是对未婚亡夫的悼念。 揪出凶手后，旻渶终於换回彩色衣服，炫优则再次对她说出导俊曾说过的话，让她十分惊愕。 （这条感情线就这样开放式结束了~灵魂转移和相见不相识等设定，真的跟隔壁《还魂》蛮像XD）



作为尹炫优继续生活

炫优认为这一切不是梦也不是穿越，而是对导俊和炫优的忏悔。 他回到Miracle投资公司跟吴世炫合作，这一次似乎把目标对准了大营。



这集播出后Twitter韩国趋势前三名依次是「汤饭家的大儿子」、「二十五，二十一」、「财阀家结局」，其他热门标签还有「虎头蛇尾」、「最差电视剧」、「黑话律师」、「巴黎恋人」、「原著结局」等等。 韩国论坛Theqoo也有多热帖作相关讨论，不少人难以接受编剧对原著小说结尾做出大幅度修改，甚至认为在这部剧的衬托下，《SKY Castle》的结局都显得没那么糟糕：「不要开玩笑了，赶快把真正的大结局放出来」、「中间那17年太虚无了吧」、「这么用心追到尾结果追了个寂寞」、「还不如照原著拍」、「 我心中的大结局是15集导俊对陈养喆说很想你」、「向观众忏悔吧」、「改名叫财阀家的比特币算啦」。 也有人赞同编剧的安排，因为解决炫优事件也很有必要，而且回归现实的结局更加真实和震撼，余韵强劲。

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