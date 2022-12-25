難以相信是同一人！《財閥家的小兒子》笑面虎「陳星俊」竟是《Sweet Home》超好感國文老師，金南喜精湛演技獲網讚

一個虛偽狡詐、一個正氣凜然，居然都是同一位演員，金南喜的演技真堪比大變活人啊！
最近《財閥家的小兒子》講述被財閥家害死的員工重生為財閥家小兒子後一步步吞噬財閥家產的復仇故事，開播以來連日登上熱門話題，劇中角色每一個都立體豐滿、精彩十足，也獲得許多討論。
其中金南喜飾演的順洋三代長孫「陳星俊」讓許多人捏一把汗，因為他在男主角上一世就態度惡劣、缺乏情緒控制能力，回歸後更是盡顯虛偽狡詐本色。 婚禮那場戲皮笑肉不笑的陰險模樣讓觀眾印象深刻，和他搭戲的女演員朴智賢也說是真情實感被他氣到飆淚，可見金南喜演反派有多麼入木三分XD
但令很多網友意外的是，金南喜其實在2020年就有參演一部大熱劇，而且是飾演超級正面和感人的角色，那就是《Sweet Home》裡信仰虔誠、盡全力保護眾人的國文老師鄭載憲！
《Sweet Home》講的是一群人在被孤立的公寓裡與怪物作戰、互相保護的故事，鄭載憲雖然是國文老師但使用武士刀、戰鬥力超高，對信仰十分虔誠、一直堅定地守護大家，在斷臂的情況下仍與怪物戰鬥到最後一刻。
韓網友稱，鄭載憲這一角色可謂集齊了令人心動的各種要素：教師身份、使用敬語、眼鏡、劍道、灰暗的過往、去世。
很多人因此對金南喜刮目相看：「天啊，居然是同一個人？」 、「難怪感覺見過他」、「演技太強了吧」、「鄭載憲祈禱的模樣超帥啊ᅮᅮ」、「嗓音超好聽」、「《Sweet Home》最愛角色，好希望在第二季復活」、「《Mr.Sunshine》森隆史也是他」、「這幾部劇我都有看，真的完全沒發現」。
《財閥家的小兒子》今晚即將播出最後一集，究竟陳星俊和陳導俊的究極對決會如何收尾，讓人無比期待！香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺、台觀眾可到friDay影音追看~
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