难以相信是同一人！《财阀家的小儿子》笑面虎「陈星俊」竟是《Sweet Home》超好感国文老师，金南喜精湛演技获网赞

一个虚伪狡诈、一个正气凛然，居然都是同一位演员，金南喜的演技真堪比大变活人啊！
最近《财阀家的小儿子》讲述被财阀家害死的员工重生为财阀家小儿子后一步步吞噬财阀家产的复仇故事，开播以来连日登上热门话题，剧中角色每一个都立体丰满、精彩十足，也获得许多讨论。
其中金南喜饰演的顺洋三代长孙「陈星俊」让许多人捏一把汗，因为他在男主角上一世就态度恶劣、缺乏情绪控制能力，回归后更是尽显虚伪狡诈本色。 婚礼那场戏皮笑肉不笑的阴险模样让观众印象深刻，和他搭戏的女演员朴智贤也说是真情实感被他气到飙泪，可见金南喜演反派有多么入木三分XD
但令很多网友意外的是，金南喜其实在2020年就有参演一部大热剧，而且是饰演超级正面和感人的角色，那就是《Sweet Home》里信仰虔诚、尽全力保护众人的国文老师郑载宪！
《Sweet Home》讲的是一群人在被孤立的公寓里与怪物作战、互相保护的故事，郑载宪虽然是国文老师但使用武士刀、战斗力超高，对信仰十分虔诚、一直坚定地守护大家，在断臂的情况下仍与怪物战斗到最后一刻。
韩网友称，郑载宪这一角色可谓集齐了令人心动的各种要素：教师身份、使用敬语、眼镜、剑道、灰暗的过往、去世。
很多人因此对金南喜刮目相看：「天啊，居然是同一个人？」 、「难怪感觉见过他」、「演技太强了吧」、「郑载宪祈祷的模样超帅啊ᅮᅮ」、「嗓音超好听」、「《Sweet Home》最爱角色，好希望在第二季复活」、「《Mr.Sunshine》森隆史也是他」、「这几部剧我都有看，真的完全没发现」。
《财阀家的小儿子》今晚即将播出最后一集，究竟陈星俊和陈导俊的究极对决会如何收尾，让人无比期待！香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究