孫藝珍❤️炫彬寶寶照片首度公開！兒子愛稱「小甜豆」，長文記錄新手媽媽感悟：「遇到了比我自己更愛的存在」

孫藝珍上月底喜得一子，今天下午首度更新IG，不僅分寶貝兒子照片更寫下長文感悟，幸福感簡直要溢出屏幕啦~

孫藝珍在IG PO出手捧寶寶小腳丫的照片，寫道：「聖誕快樂！大家都過得好嗎？ 已經是2022年末了呢。 多虧大家的應援和掛念，我過得很好。」

「今年對我而言是更加特別的一年... 如大家所知，我們夫婦的寶貴生命出生了... 雖然比預產期稍微提前而有點擔心，但另一方面也是嘗試自然分娩的機會，非常感恩地成功做到了。」

孫藝珍感謝了生產期間和前後提供幫助的各醫院和醫生，透露寶寶乳名叫做「小甜豆（알콩이）」：「生小孩後終於有一些成為大人的感覺。 迎來寶貴的小生命後，開始體會到我們每個人都是某個人的女兒或兒子，世界上每個寶寶的存在本身即是光芒... 遇到了比我自己更愛的存在，出現無力感的同時也感到了仿彿一切都能做到的堅強。」



「在各種澎湃的感情、感動的餘韻之後，得到了『帶著感恩生活』這一理所當然但也容易遺忘的結論。 託身邊朋友和各位粉絲祈禱的福才順利遇到小孩，真的非常感謝大家。」

更不忘感謝老公炫彬：「也要感謝陪伴了所有過程、逐漸變成刺蝟的您。」 （*韓國有句俗語叫『刺蝟也會覺得自己小孩很柔軟』，意思是即便滿身硬刺的刺蝟面對自己的寶寶也覺得一點都不刺，很愛小孩、是小孩傻瓜）最後祝福大家度過獨特的聖誕、幸福快樂。

PO文公開後不到兩小時就收到100萬點讚，不少演員也留言祝賀。 李珉廷：「腳演技做得很棒呢。」 吳允兒：「藝珍啊~辛苦了~腳丫也很好看。」



網友也紛紛表達祝賀：「文字寫得好棒啊」、「生產感想好像獲獎感言一樣kkk祝賀」、「一邊讀都感到溫暖和激動，快要流淚了」、「炫彬和孫藝珍的小孩顏值該有多高」、「腳演技kkk李珉廷果然不會讓人失望」、「感動破壞者kkk」、「炫彬最近為新作品蓄須，確實像刺蝟呢kkk」、「藝珍歐尼、泰坪歐巴、小甜豆都要幸福啊」。



此外，孫藝珍和炫彬因合作《愛的迫降》漸生情愫，相戀2年後於今年3月舉辦婚禮，11月27日誕下一名健康男嬰。 當時不少網友感慨說「這才是《愛的迫降》真正大結局」，看到這對神仙眷侶，只能說現實比電視劇更甜呀！





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