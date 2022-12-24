孙艺珍❤️炫彬宝宝照片首度公开！儿子爱称「小甜豆」，长文记录新手妈妈感悟：「遇到了比我自己更爱的存在」

孙艺珍上月底喜得一子，今天下午首度更新IG，不仅分宝贝儿子照片更写下长文感悟，幸福感简直要溢出屏幕啦~

孙艺珍在IG PO出手捧宝宝小脚丫的照片，写道：「圣诞快乐！大家都过得好吗？ 已经是2022年末了呢。 多亏大家的应援和挂念，我过得很好。」

「今年对我而言是更加特别的一年... 如大家所知，我们夫妇的宝贵生命出生了... 虽然比预产期稍微提前而有点担心，但另一方面也是尝试自然分娩的机会，非常感恩地成功做到了。」

孙艺珍感谢了生产期间和前后提供帮助的各医院和医生，透露宝宝乳名叫做「小甜豆（알콩이）」：「生小孩后终於有一些成为大人的感觉。 迎来宝贵的小生命后，开始体会到我们每个人都是某个人的女儿或儿子，世界上每个宝宝的存在本身即是光芒... 遇到了比我自己更爱的存在，出现无力感的同时也感到了仿佛一切都能做到的坚强。」



「在各种澎湃的感情、感动的余韵之后，得到了『带著感恩生活』这一理所当然但也容易遗忘的结论。 托身边朋友和各位粉丝祈祷的福才顺利遇到小孩，真的非常感谢大家。」

还疑似提到对炫彬的爱称：「也要感谢陪伴了所有过程、逐渐变成刺猬的您。」 XD最后孙艺珍祝福大家度过独特的圣诞、幸福快乐。

PO文公开后不到两小时就收到100万点赞，不少演员也留言祝贺。 李珉廷：「脚演技做得很棒呢。」 吴允儿：「艺珍啊~辛苦了~脚丫也很好看。」



此外，孙艺珍和炫彬因合作《爱的迫降》渐生情愫，相恋2年后於今年3月举办婚礼，11月27日诞下一名健康男婴。 当时不少网友感慨说「这才是《爱的迫降》真正大结局」，看到这对神仙眷侣，只能说现实比电视剧更甜呀！





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