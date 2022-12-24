李星民氣場強到對戲演員都害怕！「崔昌帝」金度賢緊張捏腿是真實反應，回看片段仍發抖

JTBC近日公開《財閥家的小兒子》「華昌夫婦」金度賢和金信祿一同觀看劇中片段的影片，到了與李星民對戲的橋段時，金度賢直言劇中的緊張模樣都是真實的！

電視劇《財閥家的小兒子》最近成為2022年末最大韓劇黑馬，除了劇情本身跌宕起伏反轉不斷，主角和配角演員的精彩表現也大受稱讚。 其中飾演順洋集團會長陳養喆的李星民尤其受到矚目，鐵血企業家的形象被他演得入木三分，因氣場和存在感超強，甚至有觀眾調侃稱這部劇可以改名叫《財閥家的老爺爺》XD





劇中有一幕是崔昌帝單獨和陳養喆談選舉事宜，陳養喆不屑地邊看報邊問「玩夠了嗎？」 不怒自威，飾演崔昌帝的金度賢回看時仍忍不住感歎：「太可怕了...」對於崔昌帝緊張到雙手捏大腿的動作，金度賢也表示完全是發自真心。



看到崔昌帝壯著膽子頂撞陳養喆，金度賢又忍不住念叨：「他瘋了他瘋了！快住嘴！」



另一場崔昌帝和陳養喆的雙人戲裡，陳養喆說要回房間繼續談，崔昌帝居然反抗：「就在這裡談吧。」 金度賢看到這邊絕望地低下頭：「真的瘋了，講這句就完蛋了。」



陳養喆帶著怒氣回頭，金度賢嚇到咬緊嘴唇：「好可怕！現在都覺得可怕！」陳養喆一邊質問一邊步步逼近，螢幕外的金度賢一下露出痛苦的表情，一下瑟瑟發抖、從座位上彈起來：「這邊最可怕了！」看來老會長留下的心理陰影還沒消散XD



《財閥家的小兒子》還剩2集將在今晚和明晚公開，現在老會長已下線，剩下陳星俊夫婦和突然回國的陳叡俊要和陳導俊爭奪順洋，希望到最後一刻都精彩呀！（影片已定位到李星民出場的5:43秒）



▽今晚即將公開的第15集預告：



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