「5秒内没捅我，就换我捅你！」崔岷植《地下菁英》出场气势就超强　李奎炯靠一幕逼哭网友

Disney+独家热播的人气韩剧《地下菁英》被称作为致敬《教父》的经典之作！由性感神秘的「具先生」孙锡久，搭挡「国宝级影帝」崔岷植主演，目前在IMDB获得8.6的高分推荐。本剧描述穷困潦倒的车武湜从卖报纸的小男孩一路成为最强赌王的故事。首3集播出后，除了赞叹崔岷植的出神入化的演技外，饰演车武湜青少年时期的李奎炯也功不可没！刚刚追完”财阀家的小儿子”的你，怎么能错过这个赌王家的发家史呢？！



崔岷植封神桥段



饰演车武湜的崔岷植，在第三集中跟陷害自己的好友对质，因为朋友说了一句「你是在气我没借钱给你吗？」让车武湜哑然失笑，这时他才知道，原来自己真的被当作笑话看。这时愤怒的情绪让他直接撕破脸，更拿刀呛「如果你没在5秒内捅到我，就换我捅你！」或许崔岷植万万没想到，自己最好的麻吉却把自己当傻瓜。在离开之前哽咽说出「你不再是我朋友了」便转身离开，最终在夜色下抽完这段友情的最后一根菸。层层堆叠的饱满情绪，最终在缕缕白烟中消失殆尽，也让人见识到崔岷植的国宝级演技，这个影帝封号绝非浪得虚名。

车武湜讨厌又可爱的演技



在第二集中，车武湜在菲律宾遇见了经营赌场事业的闵石骏，闵社长把赌场经营得有声有色，华丽又奢华的模样（不愧是砸下重金的高规格制作阿XD），更让影迷见证到经费燃烧的震撼感。而车武湜一次偶然的发现闵社长被找麻烦，即刻出手相救，正当麻烦人士问车武湜「你是谁」时，车武湜先要了一根菸来抽，没想到又无厘头吐出「我改天再告诉你」便赶快落跑。令人莞尔一笑的台词与演技，展现出车武湜也有搞怪的一面。



少年时期车武湜找上「他」



少年时期的车武湜，姜允成导演找上以内敛演技深受影迷喜爱的李奎炯主演。从年轻时期就展现出商业头脑跟天生资质的车武湜，让他的高中老师（陈善圭饰演）印象深刻。老师看著青少年时期的车武湜，如同伯乐视千里马，跟著老师的视角，可以看出对车武湜的期待。有一天老师藉机告诉武湜「好好念书，怀抱更大的梦想，你有足够资质知道吗？」在徒步走回家的路上，武湜心情相当激动，这时画面慢慢拉近，李奎炯眼带泪光的回头面向镜头一幕，虽然没有台词，却好像已经把千言万语都说完了，这强大的演技也顺利助攻剧情推动！

孙锡久出场时机？



喜欢孙锡久的粉丝准备好了吗！孙锡久饰演的角色是派遣到菲律宾追查车武湜的韩国警察吴承勋，虽然从前三集还没看见我们的孙欧巴出场，剧情主线也尚未发生需要动用到韩国警察出动的事件，不过！故事已经准备进入中段，预计孙锡久及将在第四或第五集中出现啦！前三集我们可以看到姜允成导演对车武湜的生长背景细腻的交代，影迷猜测可能下一集尾声孙锡久就会出场，各位孙太太们可以再多多期待啦！看看之后，孙锡久的出现将会为崔岷植的人生带来什么样的变化！国宝级老戏骨对上实力派中生代，真的是期待值爆棚！

有不少影迷发现姜允成导演在《地下菁英》的拍摄想法上与《犯罪都市》有些许不同，《地下菁英》多了更多亲情与友情的情感描绘，也多了一些逗趣又暖心的支线，像是与高中导师的互动。接下来剧情将开始进入车武湜人生的最大转捩点，他是否可以继续坚守自己的底线，还是会彻底黑化呢？一定要锁定《地下菁英》！

Disney+ 独家播出《地下菁英》，之后每周三下午4:00 上架新集数

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