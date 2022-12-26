《财阀家的小儿子》最让人羡慕的角色不是拥有金手指的宋仲基，而是这位「不起眼」的人物！

想必大家刚追完《财阀家的小儿子》吧。

破20%的收视率，超高的话题性，都有我们观众的一份力（笑）。 宋仲基扮演的男主角虽然在身为尹炫优时缺了那么点尊严，却在魂穿成顺洋集团小孙子陈导俊之后开启了预知能力+巨额财富的双重金手指buff，体验了完全不同的人生。 不少追剧的小伙伴表示希望能感受一下宋仲基的角色，享受一下顶级财阀的荣耀。



而比起令人羡慕的陈导俊一角，据说有更多的观众偏爱这个角色，他就是陈导俊的亲大哥陈亨俊（姜基栋 饰），这又是为什么呢？ 作为全剧的搞笑担当，陈亨俊是唯一一个对顺洋集团的继承权毫不关心的人，在叔伯、兄嫂、弟弟等一大波人为了能够顺利当上继承人而斗智斗勇时，wuli亨俊是真的作为财阀家的少爷自由自由地享受著生活，想跳舞就跳，想唱歌就唱，想和弟弟斗嘴、吵闹两句，弟弟也贴心地「宠」著大哥，连父母都对他很包容。 身为除了歌舞之外，对其他事情不关心也不精通的财阀三代，这样的他反倒大大降低了其他人对他的敌对心，丝毫不会引起他人的注意，比起聪明的弟弟导俊，被害死的可能性直接降到了0%。



虽然亨俊没有商业头脑，但身为顺洋家的一员，哪怕只是被分到那么一点点遗产也足够他享乐人生了，他从爷爷陈养喆（李星民 饰）那里继承到了位於板桥的2.5万坪土地。 比起价值万亿的股票，这点土地似乎很不值钱。 但因该戏很贴合现实，板桥后期会新建各大产业大楼，作为土地主人的亨俊自然也跟著身价暴增。

自由惯了的亨俊从不介意其他家人的目光，即使是家族全体聚餐，他也敢穿著另类服装亮相。 更别提他还有经常惊呆弟弟导俊的第六感，从电影获得奥斯卡奖（《寄生上流》），到韩国歌手登顶BILLBOARD榜单（防弹少年团），再到进军足球世界杯4强，留下了让人怀疑他是不是也是穿越人的预言。



当然wuli亨俊也不是只懂玩乐、享受的废柴富三代，第11集里有一个镜头暗示了他是「MEGAHIT娱乐公司」代表的场景，喜欢唱歌跳舞的他也找到了适合自己个性的创业之路。



有钱又有闲，陈亨俊放在古代这就是位尊贵的闲散王爷啊！！

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