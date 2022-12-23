李一花曾與朴寶劍傳戀情！在《Radio Star》中表示抱歉：寶劍啊，對不起

因為一張背影照，朴寶劍曾和比自己大22歲的知名女星傳出。

人氣劇《請回答1988》完結之後，劇組一行人前往普吉島度假，當時朴寶劍和「德善媽媽」李一花被拍到一起走在街上。 照片在網路上傳開時，大家還不知道女生是李一花，僅看到照片裡的女生身材纖細，扎著馬尾辮，穿著最簡單的T恤、短褲，形態非常好，與朴寶劍站在一起又很搭，於是就傳出了朴寶劍和女友同遊普吉島的傳出。 直到後來網友們才搞清楚，原來照片中的女生是李一花，只能說她對身材要求太過嚴格，毫無贅肉，從背後看完全還是少女姿態，這才引人誤會。 這一烏龍緋聞在韓網上超出名，連本尊都有多耳聞。



ㅋㅋㅋㅇ응팔휴가사진 박보검 옆에 누군가햇는데 이일화..ㄷㄷㄷㄷ pic.twitter.com/rxyzAVDKmO — 승9 (@tseung9) January 22, 2016

日前李一花做客《Radio Star》時就提到了這件事情，還可愛地喊話朴寶劍向他道歉：「寶劍啊，對不起哦。」其實當初緋聞傳出不久，李一花就否認了，她表示看到兩個人的緋聞還是很開心的，雖然會被罵。 在李一花回應後，朴寶劍也接受了採訪，他說自己目前還是單身，也是否認了與李一花的緋聞，



私下裡李一花也很喜歡朴寶劍，曾在電影發佈會上透露非常想把朴寶劍介紹給20歲的女二，希望他來當自己的女婿。

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