車銀優國小畢業照曝光，一眼就找準他！這位仁兄真的從小到大都沒有屈辱照吧♥

看了車銀優的國小照片後只想說，女媧捏他時一定傾注了120%的功力！

優質偶像車銀優，從出道開始就有著各類美稱，什麼「臉蛋天才」、「雕塑美男」、「統一飯圈審美」...... 即使是看慣了娛樂圈俊男靚女的明星們見了他都認為他帥到晃眼。 看過車銀優嬰幼兒時期時候的照片就該知道，他絕對是母胎花美男，從小帥到大的典範。



前不久韓網上又開始瘋傳車銀優國小照片，驚得網友們表示「他和我活在不同的世界」。 舊照中的車銀優隨著私服，和一群同學站在一起，他雖然一臉稚氣，但五官依舊精緻立體，很有辨識度。 關鍵是身為國小生的他塊頭比同學大一圈，身高也高出不少，看上去倒像是國中生一樣。



차은우와 출석번호가 비슷했다는 이유로 인터넷에 초등학교 졸사 박제당한 사람들 https://t.co/EqF79Jmj1F — 전두엽의 악마 (@emolga_011) December 4, 2022

被車銀優帥照折服的網友們紛紛留言表示：「獨自一人發光」、「他和我根本不是一個世界的人」、「想以車銀優的臉活一天試試」等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞