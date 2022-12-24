车银优国小毕业照曝光，一眼就找准他！这位仁兄真的从小到大都没有屈辱照吧♥

看了车银优的国小照片后只想说，女娲捏他时一定倾注了120%的功力！

优质偶像车银优，从出道开始就有著各类美称，什么「脸蛋天才」、「雕塑美男」、「统一饭圈审美」...... 即使是看惯了娱乐圈俊男靓女的明星们见了他都认为他帅到晃眼。 看过车银优婴幼儿时期时候的照片就该知道，他绝对是母胎花美男，从小帅到大的典范。



前不久韩网上又开始疯传车银优国小照片，惊得网友们表示「他和我活在不同的世界」。 旧照中的车银优随著私服，和一群同学站在一起，他虽然一脸稚气，但五官依旧精致立体，很有辨识度。 关键是身为国小生的他块头比同学大一圈，身高也高出不少，看上去倒像是国中生一样。



차은우와 출석번호가 비슷했다는 이유로 인터넷에 초등학교 졸사 박제당한 사람들 https://t.co/EqF79Jmj1F — 전두엽의 악마 (@emolga_011) December 4, 2022

被车银优帅照折服的网友们纷纷留言表示：「独自一人发光」、「他和我根本不是一个世界的人」、「想以车银优的脸活一天试试」等。



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