【K社韓文小百科】每週工作6天，最長工時69小時？韓國或將修改《勞動法》，氣炸民眾！

這個提案一出來，就在韓網上引爆一片哀怨聲。

2018年，韓國修訂了《勞動標準法》，將原有的每周最長工時從68小時降低為52小時。 按照之前的法律規定，一周法定工作時間為40小時，加上延長工作時及週末工作時間，勞動者一周工作時間不超過68小時。 但是在《勞動標準法》修正案中，勞動者一周法定工作時間為40小時，加班工作時間最多為12小時，合計52小時。

沒想到2022年新政府勞動市場改革案商討過程中，有專家提出了要延長加班時長。 按之前的法律規定，一周法定加班時間為12小時，加班時長限定的單位為「周」，新提案將加班時間的單位改成「月」、「季度」、「上半年、下半年」、「年」等。 也就是說即使某一周加班時常超過12小時，但一整個月算下來每周平均工作時間在52小時候之內即可。 以此類推，並以「月」為基準，按「季度」算加班時長為140小時（月時長的90%），按「半期」算為250小時（月時長的80%），以年為單位則是440小時（月時長的70%）。同時考慮到勞動者的健康問題，新提案中還提到了勞動者連續工作多日的情況下，需保障至少11個小時的休息時間等。



綜上所述，若新提案正式實施的話，韓國原本實行的每周最長工時將從52小時升至69小時。 有韓媒按照新提案算了一筆賬，一天為24小時，扣掉11小時休息時間，再扣掉每4小時休息30分鐘的法定休息時間1小時30分鐘，一天可以工作的時間為11小時30分鐘。 《勞動基準法》規定每周必須保障至少1天的休息日，按每周工作6天來算，每周最大工作時長將被延長至69小時。



新提案已經在韓網上掀起熱議，網友留言超過千條，「這是什麼瘋子想到的提案」、「專家？ 磚家」、「如果讓我一周上6天班，我就辭職」、「一看就知道是一群不加班的人搞出來的方法」、「只有公司老闆會開心吧」、「請總統先開始」等。

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