《財閥家的小兒子》韓國觀眾好感度飆升至16.6%，打破2013年以來最高紀錄、超越《非常律師禹英禑》《SKY Castle》《鬼怪》

韓國蓋洛普（Gallup）昨日公開了12月「最喜愛的電視節目」民意調查結果，JTBC熱播劇《財閥家的小兒子》以16.6%好感度高居第一，刷新了該調查有史以來的最高紀錄。

韓國蓋洛普（Gallup）從2013年1月開始每月進行相關調查，《財閥家的小兒子》在仍有2集待播的情況下，以0.2%優勢超越今年另一大熱劇ENA《非常律師禹英禑》（16.4%），成為9年來的好感度第一劇集。 其後的依次是JTBC《SKY Castle》（13.0%）、tvN《鬼怪》（12.6%）、KBS《太陽的後裔》（12.3%）。（TOP 5裡有2部都是宋仲基的劇XD）



《財閥家的小兒子》改編自同名網路小說，講述講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的職員尹炫優（宋仲基 飾），重生後變成財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 播出以來收視率不斷升高，第8集就突破了今年韓劇最高記錄，目前來到24.9%，仍有不斷上漲趨勢，李星民等主演陣容的精彩表現也屢屢獲得好評。



*以下內容包含《財閥家的小兒子》上週關鍵內容！



陳導俊對於爺爺生前說要他繼承公司、遺囑卻沒留一分錢感到困惑不解，直到李室長給他送來立遺囑時的錄像。 原來陳養喆是希望把他逼上絕路、置之死地而後生，為了讓他成長到更加無所不能、更好地守護順洋，不惜讓孫子討厭自己、踩著自己前行。 說完這段話之後陳養喆又進入神志恍惚狀態，但提起「導俊」二字卻露出慈祥笑容，跟平日里的鐵血企業家判若兩人。 不僅劇中的導俊看到這裡淚崩，很多觀眾也被深深打動，財閥內鬥了十幾集，居然最後一刻在老狐狸身上看到親情流露的温暖瞬間T^T



話說回來，陳養喆雖然遺囑裡沒有給導俊留財產，但吩咐李室長把多年來轉移到海外的秘密資金轉交給他。 陳導俊上一世就是因為去海外拿回這筆錢而喪命，這一世他會如何使用這筆鉅款，如何找出殺害自己的真兇呢？ 最後兩集將在本週六日公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！



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