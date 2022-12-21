韓版《想見你》殺青！安孝燮版「李子維」終於要來了，全汝彬玩穿越

韓版《想見你》正式殺青。

台劇《想見你》不僅在本地收視率火爆，在韓國也十分有人氣，早前就被買下版權，由Netflix Korea製作翻拍，邀請了安孝燮、全汝彬、姜勛攜手主演，從早春就開始拍攝，直至冬季終於殺青，20日全體劇組成員一起聚餐、喝酒慶祝電視劇順利結束。 主演安孝燮、全汝彬還與工作人員合影，大家留下了一段十分美好的回憶。



《想見你》是前兩年的熱播劇，原版由柯佳嬿、許光漢和施博宇主演，講述了一段穿越了時空的都市愛戀，既有羅曼史的浪漫，又有懸疑元素。 韓版的《想見你》改名為《走進你的時間》，保留了原版的大框架，講述思念一年前離開世界的男朋友的「俊熙」命運般從2023年回到1998年， 遇到和男友長得一模一樣的「時憲」，發生的穿越愛情故事。 安孝燮飾演韓版「李子維」，他拍完爆款劇《社內相親》之後就無縫進組拍攝《走進你的時間》，被稱「安勞模」，拍攝路透照也不時傳出，始祖鳥霸總放下了劉海，秒變清純男學生。



상견니 촬영 목격담 벌써 떴네 pic.twitter.com/gMb7S3t3Jh — 이프 (@ief_2F) April 6, 2022

全汝彬則一人分飾兩角，既是2023年的職場女性韓俊熙（原版中的黃雨萱），又是1998年女高中生權敏珠（原版中的陳韻如）。 在《黑道律師文森佐》中有著不俗表現的她要如何扮演性格不同的兩個形象，讓人十分期待。



《衣袖紅鑲邊》中的男二號「洪德老」（姜勛 飾）脫掉古裝變身成了「莫俊傑」（原版中的名字），他和「李子維」的兄弟情要如何發展，也是韓版中的一大看點。



一起等候《走進你的時間》開播吧！

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