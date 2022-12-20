提到炫彬＆孫藝真拍的電影《協商》！讓一旁黃晸玟「超八卦」問：「你們那時候就交往了？」

電影《交涉》今日舉行製作發佈會，由炫彬、黃晸玟、姜其永等人出席。

這也是炫彬當爸爸後首次露面，他表示：「《交涉》這部作品是之前拍攝的，所以面對這部作品好像沒有什麼特別的變化。」接著他說：「以後我的肩膀好像變得更重了，作爲一個家庭的家長，要想展現出帥氣的爸爸形象。」



而炫彬曾和妻子孫藝真拍攝過以人質劇爲素材的電影《協商》，因此也被問到孫藝真有沒有給什麼建議時，炫彬回答：「因為角色不同，所以她沒有特別地給予建議。」這讓一旁的黃晸玟「八卦」問起：「所以你們那時後就交往了？」讓炫彬驚慌地回答：「不是那個時候，瞬間還以爲是記者提問呢！」



電影《交涉》講述一名國情院特工和外交官在阿富汗的故事，有23名韓國籍傳教士及志願者在阿富汗被俘虜，韓國國家情報院探員和外交通商部外交官為了拯救身陷危險的韓國公民，前往阿富汗展開談判。將在2023年1月8日於韓國上映。



炫彬飾演國情院要員「朴大植」，專門負責中東、中亞地區事務，擁有豐富的在地經驗；黃晸玟飾演的「鄭宰浩」是專門負責交涉的外交官，為了在恐怖襲擊日常化的紛爭地區解救人質，他平生第一次被派遣到阿富汗執行任務；姜其永飾演「李奉漢」，是在阿富汗街頭生存下來的雜草般的韓國人，喜歡伊斯蘭教經上極端刑罰對象的賭博和飲酒。



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