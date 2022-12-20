提到炫彬＆孙艺真拍的电影《协商》！让一旁黄晸玟「超八卦」问：「你们那时候就交往了？」

电影《交涉》今日举行制作发布会，由炫彬、黄晸玟、姜其永等人出席。

这也是炫彬当爸爸后首次露面，他表示：「《交涉》这部作品是之前拍摄的，所以面对这部作品好像没有什么特别的变化。」接著他说：「以后我的肩膀好像变得更重了，作爲一个家庭的家长，要想展现出帅气的爸爸形象。」



而炫彬曾和妻子孙艺真拍摄过以人质剧爲素材的电影《协商》，因此也被问到孙艺真有没有给什么建议时，炫彬回答：「因为角色不同，所以她没有特别地给予建议。」这让一旁的黄晸玟「八卦」问起：「所以你们那时后就交往了？」让炫彬惊慌地回答：「不是那个时候，瞬间还以爲是记者提问呢！」



电影《交涉》讲述一名国情院特工和外交官在阿富汗的故事，有23名韩国籍传教士及志愿者在阿富汗被俘虏，韩国国家情报院探员和外交通商部外交官为了拯救身陷危险的韩国公民，前往阿富汗展开谈判。将在2023年1月8日於韩国上映。



炫彬饰演国情院要员「朴大植」，专门负责中东、中亚地区事务，拥有丰富的在地经验；黄晸玟饰演的「郑宰浩」是专门负责交涉的外交官，为了在恐怖袭击日常化的纷争地区解救人质，他平生第一次被派遣到阿富汗执行任务；姜其永饰演「李奉汉」，是在阿富汗街头生存下来的杂草般的韩国人，喜欢伊斯兰教经上极端刑罚对象的赌博和饮酒。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻