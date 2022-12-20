[分集劇情]《還魂：光與影》張煜嘴硬心軟為復妍召喚螢火蟲❤️陳武導演「落壽重現」引恐慌，他決定將計就計！（EP4）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事。 第4集裡，國王命令張煜去殺不存在的落壽，他該如何破解這個圈套呢？

*以下內容包含《還魂：光與影》第4集關鍵內容！



「陰陽玉的記憶」

陳復妍想起了無德和張煜在海邊分享陰陽玉的記憶，但她以為這是附在陰陽玉上的、別人的記憶。 張煜十分氣憤，讓復妍留著陰陽玉慢慢回憶、最好能想起無德臨終前的心情，隨後離開把復妍獨自留在林中。

復妍努力把落壽之墓的石塊堆回去，下山時天色已晚、令她十分害怕，這時突然出現一群螢火蟲為她帶路。 原來張煜沒有真正離開，而是一直在暗中守護復妍。



宴會

陳武幫王后出招在宮外舉辦宴會，趁機讓假落壽刺殺陳復妍、再把責任推到張煜頭上，意圖拆散陳家和張煜。 張煜決定將計就計：用陳復妍的指甲和辰耀院的妖器變出一個假復妍、代替她中劍身亡，假落壽逃跑後，張煜再在眾人面前將其擊殺。 這樣一來，陳武再也無法用落壽威脅張煜啦！



他親吻的是誰？

張煜在名義上殺死了落壽，終於鼓起勇氣去敬天湖看無德跳水的地方，回想起和無德在一起的點點滴滴，心痛不已。 這時陳復妍過來關，張煜濕著眼睛說：「我哭不出來，感覺真的把妳丟在那裡了。」 陳復妍抱住他、輕拍著哄他入睡，夜半醒來的張煜突然主動親吻她！究竟張煜是對復妍產生感情，還是錯把她當做無德呢？



下集預告裡，世子勸陳武停手，陳武反而要求世子對張煜坦誠一切。 徐律三年間都沒有吃藥，回來似乎是為了尋死，讓人十分擔心！陳復妍表示會一直保持距離守護張煜，張煜露出驚訝表情。 第5集將在本週六通過Netflix公開。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞