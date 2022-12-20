《我們從今天開始》演員申東旭罹罕病13年報平安，以自身經歷鼓勵病友「信任主治醫師，不逃避疼痛」

演員申東旭因罹患罕見疾病CRPS（複合部位疼痛症候群），影響到他的戲劇生涯，近年來他已透過藥物控制住病情，也時時透過IG向粉絲們報平安，更以自身經歷鼓勵病友們突破困境。

演員申東旭長相斯文清秀，與鄭敬淏、智鉉寓屬於同期演員，2003年即開始參與電視劇的演出，但他於2010年兵役期間被診斷出罹患罕見疾病CRPS（複合部位疼痛症候群），長達7年時間專注於治療而未能演出戲劇作品。直到近年來透過《守望者》《Live轄區現場》《浪漫醫生金師傅2》《現正分手中》《我們從今天開始》等逐漸回到小螢幕與觀眾們見面。



日前申東旭在SNS上向病友們表示，很多與他罹患了相同病症的朋友們常常來訊問他：「是如何好起來的？」而因為他自己並非醫師，所以無法給大家太多正確的醫學知識以及診斷。不過對於病情好轉的秘訣，申東旭則表示除了乖乖跟隨著主治醫師的治療，別無他法。當然就算接受同樣的治療，好轉的程度仍然是因人而異。



申東旭就自己目前的健康狀態來說，自己是以服用藥物的方式控制病情，但是這疾病病不會痊癒，而是他13年來持續服用著藥物性的鎮痛劑以及神經疾病性疼痛藥物，他告訴大家，自己雖然在與病魔爭鬥，但是過得很好。而申東旭也向網友們喊話，希望帶來療癒正能量，他請大家不管處在什麼樣的狀況下，都不要緊閉自己的心門，信賴自己主治醫師的治療，不要逃避疼痛，接受它並且適應它，不依賴任何人而是壯大自己。

他也不斷提醒大家，他希望帶來支持的力量而非真正的正確診斷，並且說「考驗就像冰一樣，總有一天會融化」，希望傳達給病友更多安慰與鼓勵，不要被疾病打倒。申東旭在2017年曾在《Radio Star》節目中提到自己因為疼痛而時常咬牙苦撐，造成牙齒也受傷。而他疼痛的程度日漸好轉，他形容以往吹到風就覺得疼痛，接下來則漸漸能忍受空調的風力，健康方面已有所好轉。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞