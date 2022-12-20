《我们从今天开始》演员申东旭罹罕病13年报平安，以自身经历鼓励病友「信任主治医师，不逃避疼痛」

演员申东旭因罹患罕见疾病CRPS（复合部位疼痛症候群），影响到他的戏剧生涯，近年来他已透过药物控制住病情，也时时透过IG向粉丝们报平安，更以自身经历鼓励病友们突破困境。

演员申东旭长相斯文清秀，与郑敬淏、智铉寓属於同期演员，2003年即开始参与电视剧的演出，但他於2010年兵役期间被诊断出罹患罕见疾病CRPS（复合部位疼痛症候群），长达7年时间专注於治疗而未能演出戏剧作品。直到近年来透过《守望者》《Live辖区现场》《浪漫医生金师傅2》《现正分手中》《我们从今天开始》等逐渐回到小萤幕与观众们见面。



日前申东旭在SNS上向病友们表示，很多与他罹患了相同病症的朋友们常常来讯问他：「是如何好起来的？」而因为他自己并非医师，所以无法给大家太多正确的医学知识以及诊断。不过对於病情好转的秘诀，申东旭则表示除了乖乖跟随著主治医师的治疗，别无他法。当然就算接受同样的治疗，好转的程度仍然是因人而异。



申东旭就自己目前的健康状态来说，自己是以服用药物的方式控制病情，但是这疾病病不会痊愈，而是他13年来持续服用著药物性的镇痛剂以及神经疾病性疼痛药物，他告诉大家，自己虽然在与病魔争斗，但是过得很好。而申东旭也向网友们喊话，希望带来疗愈正能量，他请大家不管处在什么样的状况下，都不要紧闭自己的心门，信赖自己主治医师的治疗，不要逃避疼痛，接受它并且适应它，不依赖任何人而是壮大自己。

他也不断提醒大家，他希望带来支持的力量而非真正的正确诊断，并且说「考验就像冰一样，总有一天会融化」，希望传达给病友更多安慰与鼓励，不要被疾病打倒。申东旭在2017年曾在《Radio Star》节目中提到自己因为疼痛而时常咬牙苦撑，造成牙齿也受伤。而他疼痛的程度日渐好转，他形容以往吹到风就觉得疼痛，接下来则渐渐能忍受空调的风力，健康方面已有所好转。



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